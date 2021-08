Opels Topseller hat runden Geburtstag

30 Jahre ist es inzwischen her, dass der Opel Astra die Hauptrolle im Modellangebot aus Rüsselsheim übernahm. Nicht nur der von seinem britischen Vauxhall-Pendant übernommene Name war neu - der Astra konnte auch mit einer Vielfalt an neuen Sicherheitssystemen wie etwa Gurtstraffern für die Vordersitze punkten. Von 1991 bis 1997 liefen rund 4,13 Millionen Astra F vom Band. Damit ist er das bis heute meistverkaufte Opel-Modell.



Den Erfolg dieses Topsellers zu wiederholen, stellte 1997 eine echte Herausforderung für Opel dar. Deshalb verließen die Entwickler bei der Planung der nächsten Astra-Generation ihr gewohntes Terrain und suchten nach völlig neuen Inspirationen. Als große Hilfe für die Designer erwies sich der mittlerweile zum Kultstreifen avancierte Film "Jurassic Park". Mit den Dinosauriern an sich hatte der Astra G dabei wenig zu tun - vielmehr nutzte das Team ein computergestütztes Designprogramm namens ALIAS, das ursprünglich für computeranimierte Filme wie den Hollywood-Blockbuster entwickelt wurde. Mithilfe der Software konnten die Designer das neue Modell in einer virtuellen, dreidimensionalen Computerwelt gestalten.



Um Verwechslungen mit der Zahl "1" zu vermeiden, lief die vierte Astra-Generation nicht unter dem Kürzel "I", sondern gleich unter "J". Auch technisch machte der Neue einen großen Sprung: Der Astra J holte 2009 viele hochmoderne Technologien aus dem erfolgreichen Mittelklasse-Flaggschiff Opel Insignia erstmals ins Kompaktsegment.



Die Tradition, Innovationen für alle erschwinglich zu machen, führte auch der Astra K fort. Bestes Beispiel ist seine wegweisende Lichttechnologie, die zuvor lediglich Fahrzeugen aus dem Luxus- und Premiumsegment vorbehalten war. Das "Europäische Auto des Jahres 2016" ist das erste Modell, das die adaptiven Intelli-Lux LED Matrix-Scheinwerfer in die Kompaktklasse holte.



Mit der neuen - nun sechsten - Astra-Generation schlägt der Hersteller genau 30 Jahre nach dem ersten Opel Astra das nächste Kapitel auf: Erstmals gibt es das Kompaktklassemodell auch elektrifiziert als Plug-in-Hybrid in zwei Leistungsstufen. "Dazu kommen Versionen mit hocheffizienten Benzin- und Dieselmotoren", heißt es bei Opel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1