Opel Zafira-e Life auch für Rollstuhlfahrer geeignet

Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können bei Opel jetzt auch elektrisch und emissionsfrei transportiert werden. Denn der Autobauer hat den Zafira-e Life in Kooperation mit dem Umbauspezialisten AMF-Bruns als ein vollumfänglich behindertengerechtes Fahrzeug mit großem Heckausschnitt im Angebot. Der Zafira-e Life mit zertifiziertem Umbau eignet sich so perfekt zur Beförderung von Rollstuhlfahrern.



Bereits den konventionell angetriebenen Zafira Life bietet AMF-Bruns als rollstuhlgerechten Großraum-Van in den zwei Fahrzeuglängen M (4,95 Meter) und L (5,30 Meter) an. Nun erweitert der neue Zafira-e Life das Portfolio an bedürfnisgerecht ausgestatteten Fahrzeugen.



Fahrer und Passagiere müssen dabei keine Kompromisse hinsichtlich Reisekomfort, Sicherheit oder Platz eingehen, teilt Opel mit. Denn wie die Diesel-Pendants bietet auch die Batterie-elektrische Variante alle Voraussetzungen für die zertifizierte Umwandlung in ein rundum alltagstaugliches, behindertengerechtes Fahrzeug.

