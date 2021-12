Opel-Stromer laden schneller

Die Autoindustrie baut nicht nur immer mehr Elektrofahrzeuge. Sie kümmert sich auch um das Thema Laden. Beispiel Opel: Die Marke mit dem Blitz ermöglich für alle E-Modelle Schnellladen mit 100 kW Gleichstrom. Die Opel-Stromer sind serienmäßig auf alle Ladeoptionen vorbereitet.



Neben der Aufnahme von Gleichstrom - der direkt, also ohne Konvertierung in die Batterie geladen wird - können Opel-Fahrer alternativ dank der 7,4- oder 11,0 kW-Onboard-Charger auch ein- und dreiphasigen Wechselstrom "tanken". Und dies unabhängig von der Fahrzeugklasse. So sind jederzeit lange Touren bei kurzen Standzeiten möglich. Beispiel Opel Corsa-e und Mokka-e: Die 50 kWh-Batterien dieser Fahrzeuge sollen sich mit 100 kW Gleichstrom in gerade einmal 30 Minuten per Schnellladung bis zu 80 Prozent wieder aufladen lassen.



Zudem sind die batterieelektrischen Opel-Modelle auch auf alle Ladeoptionen vom einphasigen bis zum dreiphasigen Laden mit elf kW Wechselstrom vorbereitet - via Wall Box genauso wie per Kabel für die Haushaltssteckdose. Und der "Universal Charger" lässt sich an nahezu alle ländertypischen Steckdosen bis hin zum Drehstromanschluss sowie an öffentliche Ladesäulen andocken.



Das mobile Ladegerät vereint mit verschiedenen Adaptern die Funktionen von "Mode-2-" und "Mode-3-Kabeln" sowie einer Wallbox in einem Gerät. Damit ist der "Universal Charger" vor allem für Kunden geeignet, die ihr Auto normalerweise über Nacht daheim laden, aber auch gelegentlich längere Fahrten zurücklegen wollen und dann unterwegs nachladen müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1