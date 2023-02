"Opel Sorglos Deal“ aus Rüsselsheim

Mit dem neuen "Opel Sorglos Deal" bieten die Rüsselsheimer für den Corsa, Crossland, Mokka und Astra-Fünftürer bis zum 31.März spezielle Leasingraten an.



So kann man zum Beispiel den Bestseller Corsa, im letzten Jahr Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen, in der Ausstattungslinie Edition für 115 Euro monatlich leasen. Mit im Deal: Eine Leasingsonderzahlung von knapp 2.600 Euro, eine Laufleistung von bis zu 10.000 km im Jahr, drei Jahren Garantie, europaweiter Mobilservice und Wartungen.

