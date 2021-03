  Opel schickt Allrounder in die Outdoor-Saison

Wenn die neue Outdoor-Saison startet, ist Opel gerüstet: Der Autobauer hat jetzt den Zafira Life Crosscamp Lite im Angebot. Der optionale Siebensitzer ist als "Verwandlungskünstler" sowohl als Alltagsfahrzeug wie auch als Reisemobil nutzbar. Ihn gibt es ab 44.499 Euro.



Dank einer Höhe von 1,99 Metern stehen Crosscamp-Lite-Fahrern die meisten Parkhäuser offen. Dazu bietet der 4,95 Meter lange Camper auch für den Großeinkauf, Umzug oder als Familien-Shuttle Platz - auf Wunsch für bis zu sieben Personen.



Die festen Einbauten sind in dieser Version auf das Nötige beschränkt. Dazu zählen ein zum Heck ausziehbarer Gaskocher, die Wohnraumbatterie und Stauraum für eine 1,8-kg-Gasflasche. Neben der zweiten - serienmäßigen - Schiebetür auf Fahrerseite befindet sich eine herausnehmbare Staubox, die auch am Heck befestigt oder bei Nichtgebrauch komplett aus dem Fahrzeug genommen werden kann.



Damit ist der neue Crosscamp Lite für die (Übernachtungs-)Fahrt ins Grüne bestens gerüstet. Der Kocher fungiert als Outdoor-Küche und muss nur ausgeklappt werden. Die Sitzbank lässt sich zum Doppelbett umbauen, so dass sich hinter den Vordersitzen über die gesamte Innenraumbreite eine Liegefläche von 140 x 200 Zentimetern erstreckt. Zwei weitere Schlafplätze stehen ein Stockwerk höher zur Verfügung - direkt im serienmäßigen Aufstelldach.