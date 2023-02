Der Opel Rocks-e ist nicht nur ein Fahrzeug für junge Elektro-Einsteiger oder Kurzstrecken-Pendler, er stellt auch eine Ergänzung für Firmenfuhrparks dar. So wie bei der Witron Logistik + Informatik GmbH. Das Unternehmen, das weltweit eine führende Rolle bei der Planung und Realisierung von dynamischen Lager- und Kommissioniersystemen in der Intralogistik einnimmt, hat jetzt zehn neue Exemplare des kleinen Stromers von Opel in Empfang genommen. Damit sind die Mitarbeiter am Firmensitz in Parkstein in der Oberpfalz ab sofort lokal emissionsfrei auf dem Betriebsgelände unterwegs.



"Der neue Opel Rocks-e eignet sich hervorragend für den Einsatz auf unserem Betriebsgelände. Unsere Mitarbeiter sind damit schnell immer dort, wo sie gerade gebraucht werden - und das, ohne CO2 bei ihren Fahrten auszustoßen. Außerdem spart uns der kleine, wendige Stromer Zeit, weil wir mit ihm direkt bis in die Werkshallen fahren können - eine für uns in jeder Hinsicht smarte Flottenlösung", sagt der Fuhrparkleiter der Witron GmbH, Rene Völkl.



Gerade mal 2,41 Meter kurz und 1,39 Meter schlank (ohne Außenspiegel) ist der Rocks-e ein echtes Mini-Gefährt. Mit bis zu 45 km/h können die Mitarbeiter flott von Werkshalle zu Werkshalle und sogar bis direkt an den Arbeitsplatz in den Gebäuden fahren. Rangieren ist mit dem kleinen Stromer kein Problem - sein Wendekreis beträgt nur 7,20 Meter. Dazu bietet er trotz seiner kompakten Abmessungen im Innenraum dank üppiger Kopffreiheit selbst Menschen jenseits der 1,90 Meter Platz.

