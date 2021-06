Opel präsentiert den Rundum-Sorglos-Urlaubs-Check

Nach vielen Monaten der Einschränkungen scheint nun Licht am Ende des Tunnels. Die Fahrt in die Sommerferien wird wieder möglich, doch Umsicht ist nach wie vor angesagt. Aber was für ein Gefühl: Ein Stückchen Freiheit und Normalität kehrt zurück in dieser nicht enden wollenden Corona-Pandemie. Opel geht mit gutem Beispiel voran und bietet mit einer tollen Service-Sommerkampagne Sicherheit für die Urlaubsreise mit dem Pkw.



Das eigene Auto ist für die Sommertour im Jahr 2021 besonders gefragt. Die Opel-Fangemeinde kann jetzt ganz entspannt losfahren - im Wissen, dass zuvor alle wichtigen Fahrzeugteile ihres automobilen Schätzchens von Opel-Service-Experten auf Herz und Nieren geprüft wurden. Für nur 19,90 Euro führen teilnehmende Opel-Partner den umfassenden Urlaubs-Check mit Garantie-Zertifikat durch.



Der Opel Urlaubs-Check mit Garantie Zertifikat2 beinhaltet drei Monate Garantie auf alle geprüften Teile sowie die Überprüfung von mehreren sicherheitsrelevanten Punkten. Dazu zählen Bremsen, Stoßdämpfer und Reifen ebenso wie Kühlsystem, Motorölstand, Batterie, Scheinwerfer- und Handbremseneinstellung. Zusätzlich wird die Windschutzscheibe per Sichtprüfung auf Steinschlag oder andere Schäden untersucht.



Ob die Reise nun zum See, ans Meer oder ins Gebirge geht - die Opel-Modelle von Astra über Insignia und Grandland X bis zum Zafira Life bieten Platz für die ganze Familie samt Urlaubsgepäck. Sollen Fahrräder, Surfboard oder die komplette Wander- und Kletterausrüstung mit, hält der Hersteller Opel Original Zubehör bereit. Das Angebot reicht hier von Fahrradträgersystemen für Dach und Heck, die auch das E-Bike schultern können, bis hin zu vielfältigen Dach- und Stauboxen.



Für alle, die in einem Elektromodell wie dem neuen Opel Mokka-e in den Urlaub fahren, ist der Opel Universal Charger die Lösung: Der Allrounder unter den Ladeoptionen vereint mit verschiedenen Adaptern die Funktionen von "Mode-2-" und "Mode-3-Kabeln" sowie einer Wall Box in einem Gerät, so der Hersteller.

AdUnit urban-intext1