Rüsselsheim. Opel hat den Mokka komplett neu konstruiert. Das kleine SUV (Sport Utility Vehicle) präsentiert sich nun ausgesprochen schick und selbstbewusst. Der Newcomer, der seit September vergangenen Jahres bestellbar ist, kommt jetzt mit dem neuen Markengesicht in den Handel. Die Preisliste des aktuellen Mokka startet bei 19 990 Euro.

Angetrieben wird das kompakte SUV wahlweise von Benzinern mit 100 und 130 PS sowie einem Diesel mit 110 PS. Es wird aber auch eine elektrische Variante angeboten. Im Mokka-e sorgt ein Elektromotor mit einer Leistung von 136 PS für den flüsterleisen Antrieb. Laut Werk erreicht der Stromer eine Reichweite bis zu 324 Kilometer ohne Ladestopp.

Das Elektro-Modell kostet mindestens 34 110 Euro. Von diesem Preis kann ein Umweltbonus in Höhe von 9570 Euro abgezogen werden. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gewährt 6000 Euro, Hersteller Opel legt 3570 Euro drauf.

Volldigitales 12-Zoll-Display

Sowohl Verbrenner als auch Stromer fallen mit einer augenfälligen Vorderansicht auf. Die Opel-Ingenieure haben den Kühlergrill verändert und den sogenannten Vizor geschaffen. Wie bei einem Integralhelm legt sich ein Visier über das neue Gesicht, das den Grill, die LED-Schweinwerfer und den neu gezeichneten Blitz in einem Element integriert. Auch im Innenraum gibt es viel Neues. Ein volldigitales Zwölf-Zoll-Display liefert dem Fahrer alle nötigen Informationen. Die Sitze sind optional beheizbar und mit Massagefunktion für den Fahrer ausgestattet.

Kompakte Abmessungen von 4,15 Meter Länge, 1,79 Meter Breite und 1,53 Meter Höhe garantieren ein agiles Handling. Die Benziner sind mit Dreizylinder ausgestattet, der Diesel mit einem Vierzylinder. Die Kraft wird wahlweise von einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer Achtstufen-Automatik übertragen. In der Basisversion sorgt ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit 100 PS für Vortrieb. Laut Werk benötigt das Aggregat durchschnittlich 5,6 Liter (gemäß WLTP) pro 100 Kilometer. Auch die Ausführung mit 130 PS genehmigt sich 5,6 Liter im Schnitt. Der Diesel kommt auf 4,4 Liter pro 100 Kilometer.

Im Betrieb emissionsfrei kommt der Mokka-e daher. Der Elektromotor erreicht ein maximales Drehmoment von 260 Newtonmeter. Der Fahrer kann zwischen drei Fahrstufen (Normal, Eco und Sport) wählen. In 9,0 Sekunden hat der Elektro-Mokka die 100-Kilometer-Marke erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit endet bei 150 km/h. Die Batteriekapazität liegt bei 50 kWh.

Das Fahrzeug ist auf alle Ladeoptionen vom einphasigen bis zum dreiphasigen Laden mit 11 kW vorbereitet. An einer Wall Box (dreiphasig) nimmt der Ladevorgang bei 11 kW etwas mehr als fünf Stunden in Anspruch. Schneller geht es an einer öffentlichen Ladesäule (bei circa 100 kW). 80 Prozent der Batterie sind hier in 30 Minuten betankt.

Opel gibt beim emissionsfreien Fahren Gas. Bis Ende 2021 will der Autohersteller neun elektrifizierte Modelle anbieten. Bis 2024 soll es alle Opel-Modelle auch in elektrifizierten Varianten geben.