Opel Mokka-e heimlicher Star der Fashion Week

Automobile und Mode - passt das zusammen? Wir sagen ja. Der Designer Marcel Ostertag stellt in Berlin auf einer großen Runway-Show anlässlich der Fashion Week seine neue Frühjahr-Sommer-Kollektion 2022 vor. Mit von der Partie der Opel Mokka-e. Der "rote" Teppich ist Opel-neongelb eingefärbt, passend zum Motto "You are my Sunshine".



Opel ist zum 15-jährigen Jubiläum des unkonventionellen Designers Marcel Ostertag als Partner der Show mit dabei. Vor rund 600 prominenten Gästen präsentieren die Models auf dem Catwalk die Kollektion - allen voran Ashley, die sich bei der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" für den Opel-Job qualifiziert hatte und seitdem Opel Mokka-Botschafterin ist. Als Blickfang neben dem Laufsteg macht der Opel Mokka eine gute Figur - passend zum Anlass als batterie-elektrischer Mokka-e im fröhlichen "You are my Sunshine"-Kollektions-Look.



"Meine Mode ist bunt, nachhaltig und zukunftsgerichtet - genau das verbindet mich mit Opel und dem neuen Mokka. Deshalb bin ich voller Selbstbewusstsein auch Mitglied des #TeamMokka und freue mich umso mehr, diese Jubiläumsshow gemeinsam mit Opel feiern zu können", sagt Marcel Ostertag.



Opel Deutschland Marketing-Direktor Albrecht Schäfer, der die Show an der Berliner Elisabeth-Kirche live mitverfolgt, ergänzt: "Marcel Ostertag entwirft Mode, die das junge Publikum bewegt, die den Nerv der Zeit trifft. Deshalb ist er ein idealer Botschafter für den Opel Mokka. Er ist authentisch, mutig und klar in seinem Style - genauso wie unser kompakter Bestseller."



Zum großen Jubiläumsabend geben sich viele prominente Gäste die Ehre, wie Moderatorin Verena Kerth und Sängerin Nadja Benaissa bis hin zu Natascha Ochsenknecht.



Marcel Ostertag ist überzeugter Mokka-e-Fahrer - in seinen Worten: "Der Opel ist wirklich auf den Punkt designt. Klare Linien, innovativ, modern und sehr, sehr hochwertig. Für mich ist es einfach wichtig, jetzt auch elektrisch zu fahren, denn das ist das Nachhaltigste, was wir momentan machen können." Die Opel Marketing-Strategen haben neben Jürgen Klopp noch einige andere Prominente an Bord, die der Marke wohlgesonnen sind.

