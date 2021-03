  Opel Manta unter Strom

Zurück in die Zukunft: Der Kult-Opel Manta erhält einen Elektro-Antrieb. Der Opel Manta GSe ElektroMOD ist eine Reminiszenz an den legendären Manta von 1970. Zugleich spiegelt das Auto die Faszination einer wachsenden Fangemeinde wider, die Klassiker wie den Manta mit modernen Technologien und neuem Design in sogenannte "RestoMods" verwandelt.



Der Manta GSe ElektroMOD mit seinem volldigitalen Cockpit ist ein echter Opel GSe und trägt dabei stolz seine Ambitionen im Namen. "MOD" steht für Veränderung, für technische wie stilistische MODifikationen sowie einen MODernen nachhaltigen Lebensstil. Die deutsche Schreibweise "Elektro" erinnert zudem an den Opel Elektro GT, der bereits vor 50 Jahren Weltrekorde für E-Fahrzeuge aufstellte.



In der Verwandlung zum ElektroMOD zeigt sich, wie zeitlos die Linienführung von 1970 ist. Was vor einem halben Jahrhundert bereits skulptural und schnörkellos war, passt auch heute noch zur Design-Philosophie der Marke.



Der 1970er Manta hat zuletzt das Design des neuen Markengesichtes inspiriert - dies greift auch der Manta GSe ElektroMOD auf. Der sogenannte "Opel-Vizor" vereint den Fahrzeuggrill, die Scheinwerfer und Sensoren sowie das Marken-Logo nahtlos in einem Element. Der Vizor wird so zum Markenzeichen aller künftigen Modelle - die jüngsten Newcomer Crossland und Mokka tragen ihn bereits stolz in Serie.