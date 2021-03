  Opel macht jetzt "mehr Mokka"

Opel geht beim Mokka in die mediale Offensive: Der Autobauer setzt seinen Neuen mit einer 360-Grad-Kampagne auf allen Kanälen in Szene. Also online, in den Printmedien, im TV sowie auf der Straße.



Der neue Mokka ist so ab sofort auf vielen digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen zu sehen. Bereits zur Weltpremiere hat Opel junge Kreative, Designer und Musiker mit ins Boot geholt. Stars und Influencer, die ihren ganz eigenen Style pflegen.



Wie der neue Style von Opel aussieht und was wirklich zählt, will der Hersteller von den Social-Media-Usern auch in der "Germany's Next Topmodel" begleitenden Digital-Kampagne "jointochange.de" wissen. Genau diese einzigartigen, unkonventionellen Engagements und Sichtweisen will Opel mit der neuen Mokka-Kampagne vertiefen - nicht technisch kühl, sondern ganz lässig und cool.