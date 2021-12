Opel legt den Kombi Sports Tourer nach

Rüsselsheim. Opel bietet den neuen Astra auch wieder als Sports Tourer an. Der Verkauf startet im Jahr 2022, einen genauen Termin und Preise nannte das Unternehmen aber noch nicht. Der Sports Tourer ist laut Opel nicht nur schnittig gezeichnet, sondern hat auch ein neues Format. So geht zwar der Radstand vor allem zu Gunsten der Hinterbänkler um gut fünf Zentimeter in die Länge. Zudem bietet er mehr Kofferraum: Bei aufrechten Rücksitzen gehen hinter die Klappe nun 608 statt bisher 540 Liter und bei umgelegter Bank bis zu 1634 Liter, teilte der Hersteller mit.

Beim Antrieb bleibt es zunächst bei der Auswahl zwischen den bereits vorgestellten Benzinern sowie dem 1,5-Liter-Diesel. Außerdem gibt es den Sports Tourer erstmals mit Stecker – als Plug-in-Hybrid. tmn