Opel lässt Herzen von BVB-Fans höher schlagen

Einmalige Chance für Fans von Borussia Dortmund: Der neue Opel Rocks-e, Opels erstes SUM (steht für "Sustainable Urban Mobility") ist zum Rückrundenstart der Fußballsaison als limitierte Sonderedition erhältlich. Damit macht der Hersteller mit dem Blitz ab sofort auch junge Fans des Partnerklubs Borussia Dortmund emissionsfrei mobil. Denn der Rocks-e darf schon im Alter von 15 Jahren gefahren werden (mit Führerscheinklasse AM1).



So können künftig auch jugendliche "Borussen" zu 100 Prozent elektrisch in den Vereinsfarben cruisen. Der gerade mal 2,41 Meter kurze City-Stromer ist auf 1.909 Einheiten limitiert und zu einem Preis von 9.009 Euro (inkl. MwSt.) zu haben.



Fans, die sich einen Opel Rocks-e 09 sichern wollen, können den smarten Zweisitzer ganz einfach mit wenigen Klicks im OpelStore bestellen - und sich über zusätzliche BVB-Gimmicks freuen. Denn im Lieferumfang sind darüber hinaus ein BVB-Sportrucksack sowie ein BVB-Aufkleber und je nach Wunsch ein BVB-Auswärts- oder Heimtrikot mit Namen und Rückennummer des Lieblingsspielers enthalten. Wer schnell ist und den Rocks-e 09 bis zum 30. April 2022 ordert, hat außerdem die Chance auf ein weiteres 09-Special: Tickets für zwei Personen zum letzten Heimspiel der Saison am 14. Mai inklusive Stadionführung und Meet & Greet mit zwei Spielern sowie BVB-Legende Norbert "Nobby" Dickel.

