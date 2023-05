Opel kooperiert mit Share Now

Das Unternehmen Share Now ist seit 2022 Teil von Free2move, der Mobilitätsmarke des Stellantis-Konzerns. Im Mai 2023 starten sie erstmals mit Modellen des Autoherstellers Opel in der deutschen Fahrzeugflotte. Mit fast 1.200 Fahrzeugen wird Opel bis Jahresende rund ein Viertel der Share Now-Flotte stellen.



"Als europäischer Marktführer im free-floating Carsharing ist es uns besonders wichtig, dass wir unsere Fahrzeugflotte stets durch innovative und vielseitige Fahrzeugmodelle erweitern und unseren Kunden das bestmögliche Angebot liefern können. Mit Opel haben wir einen Partner gefunden, der unseren Mobilitätsanspruch optimal decken kann: Mit den Modellen Corsa, Crossland und Astra erfüllen wir eine ganze Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten", so Olivier Reppert, CEO von Share Now.



Im Hinblick auf die geplante Einführung wird die nationale Fahrzeugflotte durch 845 Opel Corsa, 250 Astra und 100 Crossland erweitert. Bis Ende 2023 machen die Fahrzeuge voraussichtlich rund ein Viertel der deutschen Gesamtflotte aus.



"Wir freuen uns sehr, jetzt sichtbar bei Share Now vertreten zu sein. Konnektivität, Elektromobilität und eben Shared Mobility sind wesentliche Faktoren beim gegenwärtigen Wandel im Automobilbereich. Bei unseren neuen, aufregend designten Modellen bieten wir bereits elektrifizierte Antriebe an. Jetzt können unsere Kunden ihren Opel nicht nur kaufen oder leasen, sondern auch über Share Now fahren", sagt Opel CEO Florian Huettl.



Der Opel Corsa kann ab 0,21 Euro pro Minute und der Astra ab 0,24 Euro pro Minute gemietet werden, der Crossland kostet ab 0,24 Euro pro Minute.



Mit Fahrzeugen unter anderem der Marken Citroen, Fiat, Opel und Peugeot baut Share Now seine europäische Marktführerschaft im free-floating Carsharing immer weiter aus. Der Mobilitätsdienstleister wurde 2019 gegründet und hat seinen Firmensitz in Berlin.

