Opel Kadett ist "Goldener Klassiker 2022"

Vor genau 60 Jahren rollte der Kadett A erstmals vom Band. Jetzt kürten die Leser von Auto Bild-Klassik ihn zum "Klassiker des Jahres". Mit dem Sieg in der Kategorie "Kleinwagen und Kompakte" konnte der Jubilar Europas wichtigsten Klassiker-Preis einfahren.



"Mit dem Opel Kadett A ging 1962 der Vorfahre der modernen Kompaktklasse an den Start. Ein Auto, das genau richtig für die deutschen Wirtschaftswunderjahre war - und das den Auto Bild Klassik-Lesern bis heute in bester Erinnerung ist. Wir freuen uns sehr über das tolle Votum und die Auszeichnung zum 'Goldenen Klassiker' für den Kadett A", sagte Opel Classic-Leiter Leif Rohwedder bei der Preisverleihung in Wolfsburg.



Der Kadett A ist ein Auto, das begeistert - damals wie heute. Von 1962 bis 1965 baut Opel fast 650.000 Exemplare. Ein großer Kofferraum und viel Platz für vier Personen sowie ein neuer, drehfreudiger Motor und geringe Unterhaltskosten sind das Erfolgsrezept, das die Käufer überzeugt.



Die Linienführung des zweitürigen Stufenheck-Modells ist sachlich-modern: Die Gürtellinie liegt tief, die großen Glasflächen sorgen für gute Übersichtlichkeit. Der Kofferraum ist ein richtiges Gepäckabteil und - der Tankverschluss liegt außen! "Opel Kadett kurz gesagt: O.K.", loben seinerzeit die Werbetexter, die sich auch einen Seitenhieb auf den Hauptkonkurrenten nicht verkneifen können. "Nie haben Sie Benzingeruch im Kofferraum", heißt es mit einem Augenzwinkern.



Mit seinem modernen, wassergekühlten Frontmotor bietet der Kadett einen weiteren konstruktiven Vorteil gegenüber dem Käfer: 40 PS leistet der 993 cm3 große Vierzylinder und treibt ab März 1963 auch den Kadett Caravan an. Mit dem Kadett A fährt der Hersteller vor 60 Jahren in eine neue Ära - so wie heute mit der zukunftsweisenden sechsten Astra-Generation, für die im nächsten Jahr eine rein elektrische Version angekündigt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1