Opel Kadett C bei der Bodensee Klassik Rallye

Ein schönes Jubiläum feiert die Bodensee Klassik Rallye vom 4. bis 6. Mai 2023. Im zehnten Jahr treffen sich die Fans vor traumhafter Voralpenkulisse. Dazu fährt Opel den "Goldenen Jubilar" Kadett C auf, exakt vor 50 Jahren feierte dieser seine Premiere.



Mit dem Opel Kadett GT/E ist dazu ein besonders sportliches Modell von damals mit am Start. Pilotiert wird der GT/E von keinem Geringeren als Niklas Kaul. Der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten und Europameister 2022 schätzt sportliche Höchstleistungen mit Ausdauer. Deshalb will er die Power des Kadett C auch selbst erfahren und begibt sich auf der Bodensee Klassik ans Lenkrad.



Los geht es am Donnerstagnachmittag, 4. Mai, zum "Prolog" von Friedrichshafen aus durch weite Apfelplantagen.



Am Freitag, 5. Mai, begibt sich das Teilnehmerfeld dann auf die "Bodensee Umrundung" - eine Drei-Länder-Tour, die von Deutschland durch die Schweiz, Österreich und wieder zurück nach Friedrichshafen führt.



Zum Ende der "Allgäu-Etappe" am Samstag, 6. Mai, werden die Rallyefahrer und ihre Co-Piloten schließlich mehrere Hundert Kilometer zurückgelegt haben.

