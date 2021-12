Opel gegen den digitalen Stress

Das Infotainment der neuesten Generation von Opel-Modellen arbeitet voll vernetzt. Der deutsche Autobauer setzt dabei auf die Philosophie von maximalem Komfort bei minimaler Ablenkung. "Detox to the max" lautet das Motto gegen jede Form von digitalem Stress.



Die Basis bildet dabei das Pure Panel-Cockpit mit seiner intuitiven Bedienbarkeit wie es bereits beim Opel Mokka, dem neuen Grandland und dem Astra verfügbar ist. Nun zündet der Rüsselsheimer Hersteller die nächste Stufe der Digitalisierung.



Persönliche Präferenzen lassen sich zukünftig als Profile speichern. Das Infotainment erkennt Fahrer oder auch Passagiere anhand des Smartphones. So können unterschiedliche Personen ihre individuellen Einstellungen mit einer Berührung auf dem Widescreen aktivieren.



Wird im Pure Panel die Navigation aufgerufen, so erfolgt diese online-unterstützt in Echtzeit (Connected Navigation Plus), erkennt damit beispielsweise Staus bereits in der Entstehung. Karten-Updates gibt es "over the air", sodass der Kunde jederzeit und überall über die aktuelle Straßenführung informiert ist. Der neue Astra verfügt zudem über die jüngste Generation von voll vernetzten Assistenzsystemen für ein weiteres Plus an Komfort und zusätzlicher Sicherheit.



"Mit dem neuen Astra beginnen wir, was wir in allen kommenden Modellen konsequent fortsetzen werden - intelligente Software-Anwendungen zum maximalen Vorteil für unsere Kunden. Wir nennen das "Detox to the max". Fahrer und Passagiere werden nicht mit unsinnigen Informationen und unnötigen Funktionen überhäuft. Wir bieten vielmehr besten Bedienkomfort mit innovativen Technologien wie der neuen Sprachsteuerung und der Personalisierung von Kundenprofilen", erklärt Opel CEO Uwe Hochgeschurtz.

