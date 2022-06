Opel Corsa als 40 Jahre-Edition

Anno 1982 startete bei Opel eine echte Erfolgsgeschichte: Der erste Opel Corsa rollte vom Band. Inzwischen ist nach 40 Jahren die sechste Fahrzeuggeneration am Start, mehr als 14 Millionen Exemplare haben die Werkshallen verlassen. Deshalb bringt Opel demnächst die 40 Jahre-Edition heraus.



Das Sondermodell in der neuen Lackierung Rekord Rot ist auf 1982 Exemplare limitiert. "Die hochglanzschwarzen 17-Zoll-Leichtmetallräder mit mattgrauen Einsätzen unterstreichen den sportlichen Auftritt", heißt es aus Rüsselsheim.



Nostalgisch und zugleich hochmodern geht es laut der Autobauer im Innenraum des Sonder-Corsa zu. Etwa mit dem charakteristischen Streifen-Karo-Muster der Sitzbezüge. Jedes Editions-Exemplar verfügt über eine eigene Nummerierung von 0001 bis 1982 am Instrumententräger auf der Beifahrerseite.

