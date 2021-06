Opel Combo-e Life stromert an

Nutzfahrzeuge werden zunehmend elektrisch. Nun ist der neue Opel Combo-e Life reif für die Bestellung. Der batterieelektrische Hochdachkombi mit dem Blitz kann ab sofort zum Einstiegspreis von 38.100 Euro geordert werden. Zieht man die Förderprämie für E-Autos in Höhe von 9.570 Euro davon ab, dann reduziert sich die Kaufsumme auf 28.530 Euro.



Der praktische Stromer schafft mit seiner 50-kWh-Lithium-Ionen-Batterie je nach Fahrprofil, Außentemperatur und Nutzung bis zu 280 Kilometer Reichweite gemäß WLTP. Muss er einmal Strom nachtanken, lässt sich die Batterie an einer öffentlichen Schnellladesäule mit Gleichstrom in rund 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen.



Der Hochdachkombi bietet Zugang über ein oder zwei Schiebetüren und ist wahlweise als Normal- (4,40 Meter) oder XL-Version (4,75 Meter) für jeweils fünf oder optional sieben Personen erhältlich. Schon in der Einstiegsversion sind zahlreiche Assistenzsysteme an Bord.



Der Serienumfang reicht vom Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung über Berg-Anfahr- und Spurhalte-Assistent, Verkehrsschild- sowie Müdigkeitserkennung bis zum intelligenten Geschwindigkeitsregler. Die Klimaanlage und die getönte Wärmeschutzverglasung lassen übermäßige Sommerhitze draußen.

