Opel Combo-e Cargo bestellbar

Der neue Opel Combo-e Cargo ist in Deutschland ab sofort bestellbar. Preise stehen fest. Der Einstiegspreis beträgt 29.700 Euro. Abzüglich Umweltprämie werden nur 20.700 Euro fällig.



Der praktische Stromer besitzt ein Ladevolumen von bis zu 4,4 Kubikmetern und kann bis zu 800 Kilogramm Nutzlast aufnehmen. Als Doppelkabine hält der Combo-e für den Fahrer und bis zu vier weitere Passagiere Platz bereit. Dazu schafft der kompakte Elektro-Allrounder mit seiner 50 kWh-Lithium-Ionen-Batterie je nach Fahrprofil, Außentemperatur und Nutzung gemäß Prüfverfahren WLTP bis zu 275 Kilometer Reichweite. Die Batterie lässt sich an einer öffentlichen Schnellladesäule in rund 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen.



Für zeitgemäße Elektronik an Bord hat die Blitzmarke gesorgt: Das Angebot an Assistenzsystemen reicht von Müdigkeits- und Verkehrsschilderkennung bis zum Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung.



Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht zudem die permanente Rückfahrkamera. Mit einem System aus zwei Kameras behalten Fahrer den Bereich hinter dem Fahrzeug und beim Rechtsabbiegen den, insbesondere für Fahrradfahrer und Fußgänger gefährlichen toten Winkel auf der Beifahrerseite, im Blick.



Das Nutzfahrzeug fährt in zwei Längen vor: Die 4,40 Meter lange Variante verfügt über einen Radstand von 2.785 Millimetern. Sie kann bei bis zu 3,8 Kubikmeter Ladevolumen drei Meter lange Gegenstände transportieren. Der 4,75 Meter lange Combo-e Cargo XL (Radstand: 2.975 Millimeter) bietet ein bis zu 4,4 Kubikmeter großes Ladeabteil und sogar Platz für bis zu 3,44 Meter langes Arbeitsgerät. Dazu kann das Elektrofahrzeug bis zu 800 Kilogramm Ladung aufnehmen und bis zu 750 Kilogramm an Anhängelast ziehen.



Mit einer Leistung von 100 kW/136 PS und einem maximalen Drehmoment aus dem Stand von 260 Newtonmeter ist der neue Combo-e Cargo genauso gut für die City wie für das städtische Umfeld gerüstet. Er beschleunigt je nach Variante in 11,7 Sekunden von null auf Tempo 100 und bietet eine elektronisch geregelte Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1