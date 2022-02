Opel Astra Sportstourer am Start

Die Rüsselsheimer geben Gas: Die Produktion der neuen Astra-Generation hat gerade mit dem Fünftürer begonnen - und schon ist auch der komplett neue Opel Astra Sports Tourer ab 23.565 Euro bestellbar.



Der neue Kompaktklasse-Kombi fährt mit innovativen Technologien und dem volldigitalen, intuitiv bedienbaren Pure Panel-Cockpit vor, so der Hersteller. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören in jeder Variante zahlreiche Assistenzsysteme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Fußgängererkennung, Spurhalte- und Verkehrsschild-Assistent, Müdigkeitserkennung sowie Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer. Optional lässt sich ein Head-up-Display bestellen.



Unter der Haube startet der Kombi zum Einstiegspreis mit dem 81 kW/110 PS starken 1.2 Dreizylinder-Turbobenzin-Direkteinspritzer mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Opel setzt seine Elektro-Offensive mit dem neuen Astra Sports Tourer fort. Deshalb ist der Newcomer zugleich der erste elektrifizierte Kombi der Marke - und kann ab sofort als Plug-in-Hybrid bestellt werden.



Der elektrifizierte Astra Sports Tourer startet bei 36.900 Euro, was nach Abzug der Umweltprämie in Höhe von 7.177,50 Euro noch 29.722,50 Euro macht. Die Systemleistung beträgt 133 kW/180 PS mit einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmetern. Bis zu 60 Kilometer (gemäß WLTP2) lassen sich mit dem neuen Opel Astra Sports Tourer als Plug-in-Hybrid rein elektrisch emissionsfrei zurücklegen, so die Rüsselsheimer.



"Mit dem neuen Opel Astra Sports Tourer setzen wir ein echtes Statement bei den Kompaktklasse-Kombis. Mit innovativen, digitalen Technologien wie dem Pure Panel-Cockpit, was es sonst nur in höheren Fahrzeugsegmenten gibt. Dazu bieten wir ein Opel-typisches Package mit viel Platz für Passagiere und Gepäck. Der Sports Tourer kommt gleich zum Verkaufsstart als Plug-in-Hybrid und in nicht allzu ferner Zukunft zusätzlich mit rein batterie-elektrischem Antrieb", kündigt Opel CEO Uwe Hochgeschurtz an.

