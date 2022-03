Opel Astra schneidig als Sports Tourer

Der Opel Astra Sports Tourer fährt als erster Opel-Kombi elektrifiziert vor. Er ist auch der Erste, der das neue Markengesicht "Opel Vizor" trägt. Der Hersteller bietet den Sportkombi aus Rüsselsheim optional in einer stylishen Zweifarb-Lackierung an. Auf den ersten Blick macht das Modell schon mal einen ziemlich schneidigen Eindruck.



Auch im Innenraum macht der bereits bestellbare Sports Tourer genauso wie der Fünftürer einen Zeitensprung. Die Fahrer blicken erstmals auf das volldigitale Pure Panel-Cockpit - die nächste Generation der voll vernetzten und intuitiv bedienbaren Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface = HMI). Das Pure Panel nutzt die integrierte "Snapdragon" Cockpit-Plattform von Qualcomm Technologies und verfügt über moderne Grafik-, Multimedia-, Computervisions- und KI-Funktionen (Künstliche Intelligenz).



Der speziell für die jüngste Generation des Kompaktklassemodells weiterentwickelte Opel-Vizor bestimmt die Vorderansicht. Als zentrales Element des Opel Design-Kompass erscheint er als horizontale Linie, die sich bis zur flügelförmigen Grafik der LED-Tagfahrlichter erstreckt. So wirkt der neue Astra optisch breiter, zugleich integriert der Vizor neue Technologien wie die auf Wunsch erhältlichen schlanken "Intelli-Lux" LED-Scheinwerfer und die Frontkamera des 360-Grad-Intelli-Vision-Systems nahtlos in sein "Visier".



Bei der Gestaltung der neuen Sports Tourer-Generation hatten die Designer bei aller Emotionalität stets die Praktikabilität für die Kunden im Blick. Mit den kompakten Außenmaßen von 4,64 x 1,86 x 1,48 Meter (Länge x Breite x Höhe) und einer Ladekantenhöhe von rund 60 Zentimeter zeigt der neue Astra Sports Tourer, dass er ein Alleskönner ist, der sportliches Styling mit dem Opel typisch effizienten Packaging vereint.



Um die Ladekante niedrig zu halten, befindet sich beispielsweise das Kennzeichen - anders als beim Fünftürer - nicht im Stoßfänger, sondern in der Heckklappe. Dies erleichtert das Beladen des vollkommen ebenen Heckabteils mit Gepäck oder Arbeitsutensilien. Und trotz einem im Vergleich zur Vorgängerversion um sieben Zentimeter auf 2,73 Meter gewachsenen Radstand (+ 5,7 Zentimeter gegenüber dem neuen Astra Fünftürer), der dem Innenraumkomfort der Passagiere zugutekommt, ist der neue Astra Sports Tourer dank besonders kurzem Frontüberhang insgesamt um sechs Zentimeter kürzer als das Vorgängermodell.

