Opel Astra: Erste Blicke auf den Neuen

Mit der inzwischen elften Kadett/Astra-Baureihe will Opel ein starkes Signal setzen. Der VW Golf-Gegner wird noch 2021 vorgestellt und soll, wie das bei Newcomern so üblich ist, Maßstäbe setzen. Und vor allem soll er auch die Elektrifizierungs-Offensive der Rüsselsheimer weiter in Schwung bringen.



Das komplette Auto wird zwar noch nicht im Bild gezeigt. Doch Opel gibt zumindest erste Blicke auf den Neuen frei. So etwa auf die schlanken IntelliLux LED-Scheinwerfer und einen Teil des beim Mokka eingeführen Opel-Vizors, die das neue Markengesicht ausmachen. Oder aufs Heck, das außer mit klaren, präzisen Linien auch mit dem horizontal und zentral angeordneten Namenszug Flagge zeigen soll.



Außerdem aufs Interieur, wo das neue digitale Opel Pure Panel die Gestaltung des Vizors aufnimmt und unter der vollverglasten, horizontal gestreckten Oberfläche nahtlos zwei Widescreen-Displays kombiniert.



Designt, entwickelt und gefertigt wird der Astra im Werk Rüsselsheim, wie gehabt als Fünftürer und als Sports Tourer genannter Kombi. Er wird auch elektrifiziert erhältlich sein und soll mit seinem Design die Richtung für die kommenden Pkw-Modelle der Marke vorgeben.

AdUnit urban-intext1