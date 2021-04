Opel Astra als "Design & Tech" besonders modern

Die neue Ausstattungslinie "Design & Tech" soll den Opel Astra sicherer und stylischer machen als je zuvor. Zahlreiche Extras sind zum Einstiegspreis von 23.780 Euro bereits inklusive. Und wer seinen Opel Astra mit weiteren hochmodernen Technologien und Infotainment-Features zusätzlich aufwerten will, kann zu den speziell für die Astra-"Design-&-Tech"-Modelle geschnürten Assistenz- und Technologie-Paketen greifen.



Von außen glänzen Limousine und Kombi mit 16-Zoll-Leichtmetallrädern im 5-Doppelspeichen-Design in Technical Grey; der Sports Tourer besitzt zudem eine silberfarbenen Dachreling. Das "Design-&-Tech"-Emblem macht den Astra auf den ersten Blick als modernen Familienzuwachs kenntlich.



Im Innenraum können es sich Fahrer und Beifahrer auf vielfach einstellbaren Komfortsitzen in schwarzer Stoff/Premium-Lederoptik bequem machen. Dekorleisten in Klavierlack-Schwarz und die Ambiente-Beleuchtung für die vorderen Türen unterstreichen den edlen Auftritt.



Der Opel Astra "Design & Tech" hat auch zahlreiche Tech-Features an Bord, die das Fahren entspannter, sicherer und komfortabler machen. Für gute Sicht auch bei Dunkelheit sorgen die serienmäßigen LED-Scheinwerfer sowie die Sicht-Ausstattung mit automatischem Abblendlicht samt Tunnelerkennung, Regensensor vorn und automatisch abblendendem Innenrückspiegel. Einem drohenden Auffahrunfall beugen Frontkamera-unterstützte Assistenzsysteme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Spur- und Spurhalte-Assistent sowie die Abstandsanzeige vor.



Die Innenraumtemperatur lässt sich bei den "Design-&-Tech"-Modellen standardmäßig für Fahrer und Beifahrer individuell über die Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik regeln. Dinge des täglichen Bedarfs können griffgünstig in der verschiebbaren Mittelarmlehne untergebracht werden, die in dieser Ausstattungslinie mit praktischen Getränkehaltern und platzsparender elektrischer Parkbremse kombiniert ist. Derart umfangreich ausgestattet ist der Astra-Fünftürer "Design & Tech" bereits ab 23.780 Euro, der Astra Sports Tourer "Design & Tech" ab 24.880 Euro erhältlich.

