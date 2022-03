Online-Autokauf immer beliebter

Der Anteil steigt: Etwa 17 Prozent der Deutschen haben mittlerweile schon ein Fahrzeug komplett online gekauft, geleast oder abonniert und planen, dies wieder tun. Weitere 31 Prozent spielen mit diesem Gedanken für ihr nächstes Auto. Das größte Hindernis für den kompletten Online-Kauf eines Autos war bislang das fehlende Angebot. So steht es in einer aktuellen Umfrage des Online-Autohändlers Cazoo.



Im Schnitt investieren die Deutschen alle sechs bis sieben Jahre in ein neues Fahrzeug. Die Bereitschaft, dies von der Suche über die Auswahl und Bestellung bis hin zur Bezahlung komplett online zu tun, steigt. Vorreiter sind vor allem jüngere Käufer zwischen 25 und 44 Jahren (25 bis 34 Jahre: 28 Prozent; 35 bis 44 Jahre: 29 Prozent) und Männer (20 Prozent; Frauen 14 Prozent).



"Wir erleben gerade eine Transformation des Automarkts. Die konsequente Verlagerung des Verkaufsprozesses ins Internet ist ein Trend, den die meisten anderen Branchen längst vollzogen haben und den wir weiter vorantreiben", sagt Andreas Schuierer, Country Manager von Cazoo in Deutschland. Die größere Auswahl, die Transparenz, das Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem die Bequemlichkeit und das daraus resultierende bessere Kundenerlebnis seien überzeugende Argumente für den Autokauf im Internet.



Drum können sich auch 29 Prozent der Frauen und 33 Prozent der Männer vorstellen, künftig ein Auto komplett online zu bestellen. Bei den Altersgruppen zeigen wiederum die 25- bis 44-Jährigen besonders großes Interesse (25 bis 34 Jahre: 38 Prozent; 35 bis 44 Jahre: 41 Prozent).

