Ohne Frust über die Autobahn

Auf über 1.600 Autobahn-Kilometern wird aktuell in Deutschland gebaut. Das sorgt immer wieder für Frust, lange Wartezeiten und massive Verspätungen. Welche Autobahnen bei der Routenplanung wegen erhöhtem Baustellen-Aufkommens gemieden werden sollten, hat die Mietwagenplattform billiger-mietwagen.de ermittelt. Dafür wurden alle Baumaßnahmen, die aktuell in Arbeit und geplant sind, analysiert.



Mit rund 95 Prozent der gesamten Strecke ist die A114 die Autobahn, die anteilsmäßig am meisten von Baustellen betroffen ist. Die Strecke im Norden Berlins wird auf 15 von 16 Kilometern bebaut. Ende Oktober sollen die Maßnahmen beendet sein.



Den zweitgrößten Anteil weist die A573 auf. Von ihren sechs Kilometern sind fünf Kilometer aktuell im Umbau: 83 Prozent. Die Strecke befindet sich zwischen Bonn und Koblenz bei Bad Neuenahr und war ursprünglich als das südliche Endstück der A31 geplant.



Dahinter folgt die A671, die vom östlichen Teil des Mainzer Autobahnringes von Wiesbaden zum Mainspitz-Dreieck bei Ginsheim-Gustavsburg verläuft. Auf den 24 Kilometern der A671 wird auf rund 60 Prozent (14,2 Kilometer) der Strecke aktuell gebaut.



Die längste Baustellen-Strecke weist die A1 auf. Wer die Strecke von der Ostsee bis nach Saarbrücken in beide Richtungen abfährt, durchquert über 178 Kilometer Baustelle. Mit 790 Kilometern bzw. 1.580 Kilometern (beide Richtungen) ist die A1 hinter der A7 und A3 die drittlängste Autobahn Deutschlands. Die 178 Kilometer ergeben demnach einen Anteil von rund 11 Prozent.



Hinter der A1 folgen die A3 mit Baustellen auf 141 der 1.538 Kilometer (neun Prozent) sowie die A7 mit 135 Kilometer Baustelle auf einer Gesamtstrecke von 1.920 Kilometern (sieben Prozent).



"Niemand navigiert gerne kilometerlang durch enge Baustellen-Fahrspuren. Aber die Straßen-Infrastruktur muss erhalten werden und das geht nur mit Baustellen. Mit einer flexiblen Kombination aus Bahn und Mietwagen kann man bau-intensive Abschnitte ganz entspannt umgehen". So komme man komfortabler und entspannter an sein Ziel, betont Bechtel.



www.billiger-mietwagen.de/reisewelt/stau-autobahn-baustellen

