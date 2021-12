Oberklasse-SUV geplant

Los Angeles. Der Kia EV6 bekommt einen großen Bruder: Auf der L.A. Auto Show hat der koreanische Hersteller die Studie EV9 enthüllt, die ein großes SUV als nächstes Mitglied der neuen Kia-Elektrofamilie in Aussicht stellt. Man plane eine Serienfertigung bis Mitte der Dekade. Der EV9 steht auf der gleichen Elektro-Plattform wie der EV6, ist aber ein klassisches SUV und deutlich stämmiger. Dabei misst er rund fünf Meter in der Länge und bietet Platz für fünf Passagiere. Den Antrieb übernimmt die aus dem EV6 bekannte 800-Volt-Technik, die bei dem großen SUV eine Reichweite von 400 Kilometern hat. Das Nachladen von 80 Prozent soll in weniger als einer halben Stunde möglich sein. tmn

