Nur acht Prozent der Deutschen wäscht sein Auto wöchentlich

War die Fahrzeugpflege in Deutschland früher ein Stück Kulturgut, hat sich dieses Klischee mittlerweile überlebt, so das Ergebnis der Umfrage des Autozubehör- Anbieters Heyner unter 1029 Pkw-Besitzern in Deutschland. Demnach waschen acht Prozent der Befragten ihr Fahrzeug einmal die Woche, 37 Prozent einmal im Monat.



Dagegen reinigt jeder dritte Autobesitzer seinen Wagen nur alle drei Monate oder sogar noch seltener. Ein Prozent gab an, das eigene Auto nie zu waschen. Dabei scheint ein sauberes Auto Männern wichtiger zu sein als Frauen. Die Hälfte der befragten männlichen Pkw-Besitzer wäscht das Auto mindestens einmal im Monat, bei den Frauen sind es 40 Prozent.



Ein sauberes Auto ist für Mann und Frau gleichermaßen wichtig (92 Prozent). Knapp die Hälfte der Befragten wäscht das Auto, um dessen Wert zu erhalten. Die Auswirkungen der Fahrzeugwäsche auf die Sicherheit werden dagegen unterschätzt. Für lediglich ein Drittel der Pkw-Besitzer ist das die Motivation für die Autowäsche.



Doch ein sauberes Fahrzeug dient auch der Verkehrssicherheit. Bei grauem Winterwetter sind "glänzende" Autos von anderen Verkehrsteilnehmern besser zu sehen. In der Winterzeit ist aus Sicherheitsgründen eine freie Sicht wichtig. Dies ermöglichen Scheibenreiniger und Eiskratzer.



Um das eigene Gefährt wieder zum Glänzen zu bringen, steuern die Autobesitzer meist eine Waschanlage an (82 Prozent). Etwas mehr als jeder Vierte (28 Prozent) wäscht selbst im Waschpark, nur etwa jeder Fünfte (23 Prozent) von Hand zu Hause und drei Prozent lassen im Autohaus waschen.

