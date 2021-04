Nissan X-Trail kommt 2022 nach Europa

Nissan zeigt auf der Auto Shanghai den neuen X-Trail: Die jüngste Generation des Familien-SUV soll ab Sommer 2022 in Europa an den Start gehen.



Der X-Trail basiert auf der CMF-C Plattform, einer Fahrzeugarchitektur, die neben dem e-Power Antrieb von Nissan auch moderne Fahrerassistenz-Systeme aufnehmen kann.



Die nun vierte Generation des X-Trail ist ein auf die Alltagsbedürfnisse von Familien abgestimmtes SUV mit flexiblem Innenraum kombiniert mit den neuesten Nissan Bordtechnologien. Der neue X-Trail ist mit einer umklappbaren dritten Sitzreihe erhältlich, die weiteren Fahrzeuginsassen Platz bietet. Gleichzeitig bleibt das SUV aber ausreichend kompakt für jedes Parkmanöver.



Nissan setzt beim X-Trail auf den Antriebsstrang e-Power. Der Benzinmotor wird ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt, während die Räder von einem Elektromotor angetrieben werden. Auf diese Weise kann der Verbrenner stets im optimalen Drehzahlbereich laufen, was im Vergleich zu einem herkömmlichen Benziner zu einer besseren Kraftstoffeffizienz sowie geringeren CO2-Emissionen führen soll. Darüber hinaus wird der neue X-Trail auch über eine Allrad-Variante verfügen, die sich für Ausflüge über unwegsames Gelände anbietet.

AdUnit urban-intext1