Nissan stellt Ariya Single Seater Concept vor

Nissan stellt mit dem Ariya Single Seater Concept die Leistungsfähigkeit elektrischer Antriebe unter Beweis. Die Studie im Stile einsitziger Formel-Rennwagen nutzt den Antriebsstrang des Coupe-Crossovers Ariya, der 2022 nach Deutschland und Europa rollt.



Das Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekt gibt einen Ausblick auf künftige elektrifizierte Performance-Boliden von Nissan. "Mit diesem Konzept wollen wir das Hochleistungspotenzial des Ariya Antriebsstrangs in einem vom Motorsport inspirierten Gesamtpaket präsentieren. Es spielt nicht nur auf das Design und die Formgebung des Serienmodells an, sondern demonstriert auch eine neue und effiziente EV-Leistungssprache", erklärt Juan Manuel Hoyos, Nissan Global Marketing Divisional General Manager Brand & Engagement. "Dieses Projekt kann dazu beitragen, die Spannung von der Straße auf die Rennstrecke zu bringen."



Das Design des vollelektrischen Coupe-Crossovers spiegelt sich im Ariya Single Seater Concept wider. Bei der Entwicklung spielt auch das Engagement in der Formel-E-Weltmeisterschaft eine wichtige Rolle. Nissan nimmt an der vollelektrischen Formel-Rennserie teil, um einem weltweiten Publikum die Faszination und den Spaß emissionsfreier Elektrofahrzeuge näher zu bringen. Die Erfahrungen auf der Rennstrecke helfen auch bei Entwicklung und Design von serienmäßigen Elektrofahrzeugen.



"Nissan tritt in der Formel E nicht nur an, um Rennen zu fahren, sondern auch, um die Entwicklung überzeugender Elektrofahrzeuge voranzutreiben", erläutert der globale Nissan Motorsportdirektor Tommaso Volpe. "Durch einen beidseitigen Technologietransfer hilft unser EV-Portfolio unserem Formel-E-Engagement und umgekehrt. Das Nissan Ariya Single Seater Concept kombiniert den vollelektrischen Antriebsstrang, die Doppelmotoren und das revolutionäre Allradsystem des Ariya mit einem reinen Einsitzer-Rennchassis - eine eindrucksvolle Demonstration, wie aufregend Elektrofahrzeuge sein können."

