Nissan startet weltweit erste elektrische Expedition

Der japanische Automobilhersteller Nissan startet gemeinsam mit dem britischen Abenteurer Chris Ramsey die weltweit erste rein elektrische Expedition vom Nordpol bis zum Südpol.



Im März 2023 brechen Ramsey und sein Team im Nissan Ariya e-4ORCE auf, um über 27.000 Kilometer zurückzulegen und dabei mehrere Kontinente und Regionen zu durchqueren. Beim Trip durch die Arktis, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie die Antarktis erwarten die Crew Temperaturen von -30 bis +30 Grad.



"Wir sind sehr stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Chris Ramsey und dem 'Pole to Pole' - Expeditionsteam bekannt zu geben", sagt Asako Hoshino, Executive Vice President und bei Nissan global verantwortlich für die Bereiche Marketing und Vertrieb. "Auf der Expedition kann der Ariya sein hohes Komfortniveau und seine Langstreckentauglichkeit unter Beweis stellen. Im Zusammenspiel mit dem e-4ORCE Allradsystem, das eine verbesserte Stabilität und Traktion auf unterschiedlichsten Oberflächen bietet, wird das Crossover-SUV der ideale Partner für Chris Ramsey und sein Team sein."



Damit der Nissan Ariya e-4ORCE für die eisigen Bedingungen in der Arktis und Antarktis gerüstet ist, entwickelt Chris Ramsey eine maßgeschneiderte, robuste Außenverkleidung, die für die Reise durch extremes Gelände geeignet ist. Noch dazu verfügt das Modell über spezielle Räder, Reifen und eine überarbeitete Aufhängung. Ein zweiter, nicht modifizierter Nissan Ariya e-4ORCE wird in ganz Amerika als Begleitfahrzeug dabei sein, so der Hersteller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1