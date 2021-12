Nissan erweitert Solarpark in Sunderland

Bis zum Jahr 2050 will Nissan über den gesamten Lebenszyklus klimaneutrale Produkte anbieten. Durch die Erweiterung der Photovoltaikanlagen am Produktionswerk im britischen Sunderland soll sich ab 2022 der Anteil des vor Ort erzeugten Stroms auf 20 Prozent des werkseigenen Bedarfs verdoppeln.



"Wir nutzen seit mehr als 15 Jahren erneuerbare Energiequellen am Standort. Die Erweiterung unseres Solarparks ist ein wesentlicher Bestandteil des Nissan EV36Zero Projekts und ebnet den Weg des Unternehmens zur Klimaneutralität", erläutert Alan Johnson, Vice President Manufacturing bei Nissan Sunderland.



Bereits seit 2005 produziert Nissan eigenen grünen Strom in Sunderland: Die zehn Windräder bieten eine Leistung von 6,6 Megawatt (MW), der 2016 ergänzte Solarpark liefert zusätzlich 4,75 MW. Mit Hilfe der zusätzlichen 20-Megawatt-Anlage kann künftig jeder in Europa gebaute Nissan ausschließlich mit grüner Energie gebaut werden.

