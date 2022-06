Nissan bringt den Juke als Hybrid

Bei Nissan steht die Zeit nicht still, der Juke kommt in zweiter Generation mit Facelift und neuen Motorisierungen auf den Markt. Neu ist die Mild-Hybrid Variante, Nissans erster Voll-Hybrid. Der Motor-Informations-Dienst (mid) konnte den neuen Juke bereits während einer Probefahrt auf Verbrauch und Fahrverhalten testen.



Im Juke Hybrid werkelt ein klassischer 1,6 Liter 4-Zylinder Saugmotor mit 69 kW/94 PS bei 5.600 U/min, dem ein Elektromotor mit 36 kW/49 PS zur Seite steht. Er baut auf der gleichen Plattform wie der Renault Capture auf. Das Getriebe und der 15 kW starke Hochvolt-Generator, der die Batterie während der Fahrt durch Rekuperation oder Zuhilfenahme des Benzinmotors wieder auflädt, stammen ebenfalls von Renault.



Die Systemleistung beläuft sich auf 105 kW/143 PS und damit 25 Prozent über der des Vorgängers, auch der kombinierte Verbrauch wurde um 20 Prozent reduziert, das maximale Drehmoment liegt elektrisch angetrieben bei 205 Nm. Die 1,2 kWh fassende Batterieeinheit wurde unter dem Kofferraum verbaut, somit wurde der Platz im Innenraum nicht verändert, das freut die Passagiere im Fond.



Das Kofferraumvolumen sinkt im Vergleich zum Benziner um 77 Liter, statt 422 passen jetzt noch 354 Liter in den Kofferraum. Klappt man die im 60/40 Format teilbare Rückbank um, erhöht sich der Wert auf 1.237 Liter Volumen. Die rein elektrische Reichweite wird mit bis zu 3 - 4 Kilometern angegeben, angefahren wird im Juke Hybrid übrigens immer im Elektromodus - somit ist genug Schwung im Stadtverkehr verfügbar, der zu 80 Prozent der Zeit rein elektrisch erfolgen soll. Durch das Intelligente Multimodal-Hybridgetriebe verläuft der Wechsel zwischen den 4 Verbrennergängen und den 2 Elektrogängen sehr sanft ab, ein Gummibandeffekt wird verhindert. Nur bei höherer Geschwindigkeit merkt man den Gangwechsel der Verbrennergänge merklich.



Auf unserer zweiteiligen, gut 160 Kilometer langen Teststrecke, die alle Arten von Straßenbelag und Fahrsituationen in Stadt, Land und Autobahnverkehr bereitgestellt hat, überzeugt der Verbrauch. Im ersten Teil liegen wir am Ende bei 4,7, im zweiten bei 5,2 Litern/100 km - das unterbietet sogar den WLTP-Wert von 5,1 - 5,0 Liter/100 km. Trotz rauer Fahrbahnbedingungen kommt der Juke im Alltag gut zurecht, die sehr bequemen Sitze unterstützen die Federung und schonen dadurch den Rücken. Die direkte Lenkung vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Durch eine e-Pedal Taste kann ein quasi 1-Pedal Feeling erzeugt werden, der Juke bremst aber nicht komplett ab, minimal sind es 5 km/h.



Die verbaute Bose Soundanlage spielt bis zu einer mittleren Lautstärke gut, ab höheren Lautstärken vernehmen wir ein dröhnen und der Sound wird etwas verwaschen. Das Navigationssystem ist einfach gehalten, dies tut der Funktion aber keinen Abbruch - auch die Ansagen kommen rechtzeitig vor dem Spurwechsel.

Ein neues Digitales Kombiinstrument zeigt Geschwindigkeit und Energiefluss an, diverse Assistenzsysteme wie zum Beispiel eine Geschwindigkeitserkennung sind an Bord.



Von außen wurde an der Aerodynamik gefeilt, es gibt den Juke Hybrid jetzt mit 19 Zoll Leichtmetall-Aerofelgen. Der Mesh-Design-Kühlergrill wurde modifiziert, da der neue Motor weniger Kühlung benötigt, sein markantes Design behält der Coupe-Crossover Juke aber weiterhin. Farbenfroh ist die Magnetic-Blue genannte Einführungsfarbe für den Juke Hybrid.



Der Nissan Juke Hybrid ist seit dem 1. Juni 2022 im Vorverkauf bestellbar, der offizielle Verkaufsstart - sollte es keine Probleme mit der Lieferkette geben - des in Sunderland, England, gebauten Fahrzeuges ist für den September dieses Jahres geplant. Die Auslieferungen sollen ab Oktober beginnen.



Preislich geht der Hybrid ab 31.090 Euro los, das Topmodell "TEKNA" kostet 34.290 Euro. Wer auf den Hybrid-Antrieb verzichten kann spart 3.400 Euro, die Handschaltungsvariante liegt dann nochmals 1.700 Euro niedriger, der günstigste Einstiegspreis liegt bei 21.490 Euro, dann muss man aber auf die Hybridtechnik und diverse Sonderausstattungen verzichten.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Nissan Juke 1.6 Hybrid 4AMT:



- Länge / Breite / Höhe: 4.210 / 1.983 (mit Außenspiegel) / 1.595 Meter

- Motor: Vierzylinder-Turbomotor + Elektromotor

- Hubraum: 1.598 ccm

- Leistung: 105 kW/143 PS

- Getriebe: 4AMT Multi-Mode-Automatikgetriebe

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 10,1 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 166 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP: 5,1 - 5,0 l/100 km

- C02-Emissionen: 115 - 149 g/km

- Preis: ab 31.090 Euro

