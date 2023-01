Nissan Ariya im Härte-Test

Der japanische Autohersteller Nissan hat sein Modell Ariya einem Härte-Test unterzogen und attestiert dem Fahrzeug nun Zuverlässigkeit auch in extremen Situationen. Mehr als drei Jahre hat man bei Nissan die Leistungsfähigkeit des vollelektrischen Coupe-Crossovers dafür anhand von 5.000 Parametern untersucht.



Das Elektroauto absolvierte eine Gesamtdistanz, die dem fünffachen Umfang des Globus entspricht. Neben unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen meisterte der Ariya auch raue Strecken und Hochwasser. Auf diese Weise wurde die Haltbarkeit des Fahrzeugs in verschiedenen Situationen auf Herz und Nieren geprüft.



Nissan machte sich dabei seine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Elektromobilität zunutze, deren Erfolgsgeschichte mit dem Modell "Leaf" begann. Die sowohl bei Tag als auch bei Nacht durchgeführten Tests wurden von über 500 Experten auf dem firmeneigenen Testgelände im japanischen Tochigi begleitet.



In Hokkaido hat Nissan außerdem die Allradfähigkeit des Ariya e-4orce unter die Lupe genommen: Auf schneebedeckten und rutschigen Straßen wurden verschiedene Aspekte untersucht - von der Fahrpedal-Nutzung über die Beschleunigung bis hin zu Lenkwinkel und Kurvenverhalten. Durch die präzise Allradsteuerung ermöglicht das e-4orce-System laut Hersteller ein blitzschnelles Ansprechverhalten im tausendstel Sekundenbereich und eine sanfte Beschleunigung. Die Kraft der vier Räder verbessert dabei Handling und Sicherheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1