Nio baut Infrastruktur kontinuierlich aus

Nio, der 2014 gegründete chinesische Hersteller von Premium-Elektroautos, bestätigt sieben weitere Power Swap Stations (PSS) zum vollautomatischen Austausch der Batterie. Dazu gehören unter anderem Standorte in Leipzig und Regensburg und Standorte an den Autobahnen A61 (Waldlaubersheim) und A7 (Großburgwedel). Weitere Standorte sind bereits in Planung und sollen noch 2023 umgesetzt werden.



Nach der offiziellen Eröffnung des ersten Nio House Deutschlands in Berlin vergangenen Dezember plant Nio weitere Häuser - u.a. in Düsseldorf und Hamburg. Noch in diesem Quartal, Ende März 2023, wird mit dem Nio House in Frankfurt am Eschenheimer Turm dann das zweite seiner Art hierzulande eröffnet.



Jedes der bereits über 90 Nio Houses weltweit repräsentiert die Vision von Nio, wie Autobesitz sein sollte und schafft Erlebnisse, die über das Auto hinausgehen. Nio User können an Projekten arbeiten, hierzu Meetingräume buchen, in der integrierten Bibliothek ein Buch lesen, ausgestellte Kunstwerke bestaunen, ein privates Konzert organisieren oder Yoga-Kurse besuchen.



Wer sich für den Erwerb eines Nio entschlossen hat, kann ihn in einem der elf Nio Handover Center entgegennehmen. Alternativ wird das Auto auch bequem an eine deutsche Wunschadresse geliefert. Über den Servicepartner G.A.S. erfolgen Inspektion, Wartung und Reparatur, aber auch Karosserie-, Lack-, Reifen- und Glasarbeiten. Das Fahrzeug wird abgeholt und wieder zurückgebracht. Dauert der Service länger, bekommt man einen kostenlosen Ersatzwagen gestellt.



Neben dem Flaggschiff-Modell Nio ET7 stehen in Kürze das mittelgroße Elektro-SUV Nio EL7 und die mittelgroße Elektro-Limousine Nio ET5 bereit.

Zusätzlich wird auch der Ausbau der umfangreichen After-Sales-Services vorangetrieben.

