Neymar Jr. wird e.Go-Markenbotschafter

Der brasilianische Sportler Neymar Jr. ist einer der renommiertesten Fußballspieler der Welt - und der neue globale Markenbotschafter von e.Go Mobile. Das gab der Hersteller des in Aachen produzierten Elektro-Kleinstwagens e.Go Life jetzt bekannt.



"Neymar Jr. ist die Verkörperung von Kreativität und Entschlossenheit - ich nenne es die Power of Purpose. Das passt sehr gut zu unseren Markenwerten und hat e.Go Mobile und Neymar Jr. zusammengebracht. Mit vereinten Kräften werden wir nun eine Welle des Wandels hin zu einer nachhaltigeren und emissionsfreien Welt vorantreiben," erklärt Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.Go Mobile SE.



Neymar Jr. wird am 5. Mai 2022 in Berlin die e.wave X genannte 2022er-Produktlinie des Unternehmens vorstellen, eine offenbar auch in Sachen Design überarbeitete Version des kleinen E-Stadtflitzers. "Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft mit e.Go Mobile zu beginnen und ihr globales Engagement für nachhaltige Elektromobilität zu unterstützen," sagt Neymar Jr. zu der Kooperation.

