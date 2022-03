Neuzulassungen legen leicht zu

Im Februar 2022 wurden in Deutschland 200.500 Pkw neu zugelassen. Das ist ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Nach den ersten zwei Monaten sind es damit 384.600 Neufahrzeuge (plus sechs Prozent). Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 beträgt der Rückgang in den Monaten Januar und Februar allerdings 28 Prozent, so der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Bezug auf die jüngste Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA).



Nach wie vor wirkt sich in der Branche weiter der Mangel an Vorprodukten in der Produktion negativ aus, konstatiert der VDA. Außerdem seien die Zahlen des Vorjahreszeitraums durch die zum Ende 2020 ausgelaufene Mehrwertsteuersenkung nach unten verzerrt.



Die Elektro-Neuzulassungen stiegen im Februar gegenüber dem Vorjahresmonat um 24 Prozent auf 49.900 Einheiten. Der Anteil von Elektro-Pkw an den gesamten Neuzulassungen betrug im vergangenen Monat 24,9 Prozent. Dabei legten die Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) um 55 Prozent zu, die von Plug-in-Hybriden (PHEV) gingen um ein Prozent zurück. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres wurden insgesamt 89.800 Elektro-Pkw zugelassen, das sind 16 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2021.



Positiver Aspekt: Der Auftragseingang aus dem Inland ist auch im Februar deutlich gewachsen, und zwar um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Insgesamt legte der inländische Auftragseingang 2022 um 31 Prozent zu. Der ausländische Auftragseingang entwickelte sich weniger dynamisch: Hier verbuchten die deutschen Hersteller im Februar einen Rückgang der Bestellungen von drei Prozent. Seit Jahresbeginn sank der Auftragseingang aus dem Ausland um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.



Die Pkw-Produktion in Deutschland ist im abgelaufenen Monat leicht zurückgegangen. Im Februar fertigten die deutschen Hersteller 318.700 Pkw (minus ein Prozent). Seit Jahresbeginn wurden 570.700 Pkw in Deutschland produziert, zwei Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Mit 231.200 exportierten Neufahrzeugen lag der Export knapp über Vorjahresniveau (plus ein Prozent). Im Jahresverlauf bewegt sich auch der Export mit einem Plus von einem Prozent leicht über dem Niveau des Vorjahres. Der Verband: "Die aktuelle Lage in der Ukraine hat noch keinen Einfluss auf die veröffentlichten Zahlen, sorgt aber aktuell für Unsicherheiten."

