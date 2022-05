Neuzulassungen im Tiefflug

Eine bescheidene Bilanz: In Deutschland wurden im April 2022 180.300 Pkw neu zugelassen, 22 Prozent weniger als noch im Vorjahresmonat. Nach den ersten vier Monaten des Jahres 2022 stehen somit 806.000 Neufahrzeuge (minus 9,0 Prozent) in den Büchern. "Dämpfend wirkt sich weiter der Mangel an Vorprodukten in der Produktion aus", so der Verband der Automobilindustrie (VDA). Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 beträgt der Rückgang in den ersten vier Monaten 32 Prozent.



Die Elektro-Neuzulassungen sanken im April um 14 Prozent auf 43.900 Einheiten. Der Anteil von Elektro-Pkw an den gesamten Neuzulassungen lag damit im abgelaufenen Monat bei 24,4 Prozent. Dabei gingen die Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Pkw (BEV) um sieben Prozent zurück, die von Plug-in-Hybriden (PHEV) um 20 Prozent. Seit Januar wurden insgesamt 195.400 Elektro-Pkw zugelassen, ein Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres



Bei der Zahl der Besitzumschreibungen gab es im April ein Minus von 25,3 Prozent auf rund 441.000 Pkw im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von Januar bis April 2022 wechselten insgesamt rund 1,9 Millionen Pkw die Besitzer, das sind minus zwölf Prozent oder rund 261.000 Halterwechsel weniger als im Vorjahreszeitraum.



Laut Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) ist eine Normalisierung der Lage im Fahrzeughandel "nicht in Sicht, weil die stockende Produktion in vielen Herstellerwerken aufgrund der eingeschränkten Versorgung mit Fahrzeugteilen und -systemen weiterhin zu Lieferengpässen führt". Die Frühjahrsbelebung im Kfz-Handel bleibe damit zum dritten Mal in Folge aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1