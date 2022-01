Neujahrs-Rabatte bei Mitsubishi

Der japanische Autohersteller Mitsubishi startet mit einer Rabatt-Aktion ins Jahr 2022. Preisnachlässe von bis zu 4.000 Euro sind möglich. Bei vielen Modellen können sich die Kunden noch dazu über kurze Lieferzeiten freuen.



Rabatt-Beispiele: Der Mitsubishi Space Star ist bis Ende April 2022 bereits zu Preisen ab 9.490 Euro (empfohlener Aktionspreis) erhältlich. Die japanische Marke gewährt damit einen Nachlass von 2.000 Euro auf den City-Flitzer - und das unabhängig von Motorisierung und Ausstattung.



Auch Kunden des Eclipse Cross Plug-in Hybrid profitieren von einem empfohlenen Aktionsrabatt in Höhe von 2.000 Euro. Dieser gilt für die Ausstattungslinie "Basis" und lässt sich mit dem möglichen Elektrobonus in Höhe von 9.000 Euro kombinieren. Dadurch ist unter Berücksichtigung der staatlichen Innovationsprämie der sportlich-elegante Plug-in-Hybrid bereits ab 28.990 Euro, statt 39.990 Euro (UPE) erhältlich.



Fahrer des Mitsubishi L200 profitieren von einem empfohlenen Rabatt in Höhe von 4.000 Euro auf alle Modelle. Der Pick-up startet dann in der Basis-Version mit seinem Dieselmotor und zuschaltbarem Allrad ab 28.190 Euro (UPE 32.190 Euro). In den Ausstattungen Plus und Top kommt ein permanenter Allradantrieb zum Einsatz.

