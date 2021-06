Neues Wagen: Neuwagenduft von heycar und Frau Tonis Parfum

Das erste Mal im eigenen neuen Auto sitzen: Das ist ein besonderer Moment. Schon beim ersten Öffnen der Tür ist der Geruch von neuem Textil und Kunststoff deutlich wahrnehmbar. Dass die Liebe zum Auto auch über die Nase geht, zeigt eine repräsentative Studie im Auftrag von heycar Deutschland.



Demnach ist für knapp jeden Zweiten (47 Prozent) ein angenehmer Duft im Innenraum eines Autos kaufentscheidend. Für 18 Prozent ist der Geruch sogar eher entscheidend als das Image der Marke, 17 Prozent finden ihn wichtiger als das Alter des Fahrzeugs. Gleichzeitig würde fast jeder Zweite (47 Prozent) sein eigenes Auto nur am Geruch des Innenraums erkennen, jeder Fünfte (20 Prozent) das seines Partners oder seiner Partnerin und 17 Prozent würden das Auto der Mutter oder des Vaters identifizieren.



Damit der besondere Geruch eines neuen Fahrzeugs jeden Tag neu erlebt werden kann, hat heycar Deutschland ihn zusammen mit der Berliner Duft-Manufaktur Frau Tonis Parfum eingefangen und olfaktorisch imitiert.



"Wir wollten diesen ganz speziellen, aber angenehmen und mit Emotionen aufgeladenen Geruch eines Neuwagens mit unserem Qualitätsversprechen übereinbringen. Mit Garantie und unseren hohen Standards kommen heycar-Kunden und -Kundinnen bereits in den vollen Genuss der Vorzüge eines Neuwagens. Das ist die Botschaft, die unser Neuwagenduft transportiert. Gleichzeitig war uns wichtig, dass der Duft tragbar ist, was dank der Expertise von Frau Tonis Parfum aufs Beste gelungen ist", erklärt Carsten Riedel, Team Lead Brand and Communications bei heycar Deutschland.



Herausgekommen ist ein exklusiver Unisex -Duft: "Der heycar Neuwagenduft enthält kräftige Aromen von Thymian, Safran und Wildleder sowie Himbeeren und Röstaromen. Die Reinheit und Kühle, die von dem industriellen Material eines Neuwagens ausgeht, wird durch grünen Apfel, Zitrone und Pfefferminze erreicht", versprechen die Parfümeure.



Der Neuwagenduft wurde exklusiv für die Kampagne produziert, es wird ihn nicht im Handel geben. Wer einen der auf 45 Stück limitierten 50-Milliliter-Flakons gewinnen möchte, kann ab dem 27. Juni über den Instagram- und Facebook-Kanal von heycar Deutschland am Gewinnspiel teilnehmen. Die Verlosung wird über einen Zeitraum von zwei Wochen laufen.

AdUnit urban-intext1