Neues und Futuristisches: Die Magie des Autos in Bildern

Ob nun aktuelle Neuheiten oder futuristische Blicke in die Zukunft: Die Internationale Automobil-Messe hat sich zwar verändert, geblieben ist jedoch das, was die Herzen der Autofans immer noch höher schlagen lässt. Denn auf der IAA Mobility 2021 spielen die Autos nach wie vor eine Hauptrolle.



Der Motor-Informations-Dienst (mid) war in München vor Ort und hat sich umgeschaut. In einer Fotostrecke nehmen wir Sie mit auf einen Rundgang durch die IAA Mobility.



Mike Neumann / mid

