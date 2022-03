Neues Sondermodell: Mokka Individual

Opel legt ein auf 700 Stück limitiertes Mokka-Sondermodell namens Individual auf. Versprochen wird neben einer Top-Ausstattung und optischen Akzenten ein "Vorteilspreis" von 37.105 Euro.



Der Sonder-Mokka rollt im Schwarz-Weiß-Look mit weißem Sport-Dekor auf Motorhaube und Dach plus Chili-roten Radspeichenclips bei den Opel-Händlern an. Das Interieur dominieren das volldigitale Pure Panel-Cockpit mit zwölf Zoll großem Infodisplay und Zehn-Zoll-Farbtouchscreen. Matrix-Licht ist ebenfalls an Bord. Und neben den montierten Rädern gibt es einen zweiten Satz 18-Zoll-Leichtmetallräder mit Sommerreifen im Fünf-Doppelspeichen-Design.



Unter der Motorhaube ist der 96 kW/130 PS starke 1,2 Liter große Dreizylinder-Turbobenziner montiert, der 230 Nm liefert und mit einer Acht-Stufen-Automatik gekoppelt ist.

