Neues Prüflabor im Kraftfahrt-Bundesamt

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat ein neues Prüflabor in Betrieb genommen. Kernstück sind zwei moderne Rollenprüfstände für Abgasmessungen, die neben reinen Fahrzeugprüfungen auch zur Kalibrierung der KBA-eigenen mobilen Abgasmessgeräte (PEMS) herangezogen werden. Darüber hinaus ist das Labor mit modernster Messtechnik und mit Klima- und IT-Anlagen ausgestattet.



KBA-Präsident Richard Damm bezeichnete die neue Einrichtung als "bedeutenden Meilenstein" in der Geschichte der Behörde. Die Marktüberwachung durch das KBA erhalte damit eigene Messtechnik, die im Bereich der Abgasmessungen zum Einsatz kommen werde und mit dem Blick auf die Entwicklung künftiger Fahrzeugtechnologien weitergehende Prüfungen ermögliche.



Das KBA steht nach eigenen Angaben "bei der Marktüberwachung an der europäischen Spitze". In Zukunft würden in Harrislee und auf der Teststrecke in Leck auch alternative Antriebe und neue Technologien unter anderem im Bereich des autonomen Fahrens untersucht.

