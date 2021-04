Neues Plug-in-Modell in der Megane-Familie

Renault baut sein Angebot an Plug-in-Hybriden aus. So ist der Megane E-Tech Plug-in 160 jetzt auch in der fünftürigen Variante zu haben. Sein Einstiegspreis: 33.890 Euro. Davon können noch der Umweltbonus von 4.500 Euro und zusätzlich eine Renault-Prämie von mindestens 2.250 Euro abgezogen werden.



Angeboten wird der teilelektrisierte Fünftürer in drei Versionen: in der Basis-Ausstattung Zen, als Intens ab 36.090 Euro und als R.S. Line ab 38.090 Euro. "Die neue Antriebsvariante ermöglicht einen Kraftstoffverbrauch im kombinierten WLTP-Zyklus von lediglich 1,2 Liter Superbenzin pro 100 Kilometer", so der Hersteller. Die CO2-Emissionen betragen demnach 29 bis 27 Gramm pro Kilometer. Nach Megane Grandtour und Captur ist der Megane Fünftürer das dritte Renault-Modell mit Plug-in-Hybridtechnologie.



Das E-Tech Plug-in 160-System besteht aus einem 69 kW/94 PS starken 1,6-Liter-Benziner mit Partikelfilter, zwei Elektromotoren mit 25 kW/34 PS und 49 kW/67 PS, einem Multi-Mode-Getriebe und einer Lithium-Ionen-Batterie mit 9,8 kWh Kapazität. Die Systemleistung beträgt 118 kW/160 PS.

AdUnit urban-intext1