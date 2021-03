  Neues Kleinstwagen-Konzept von Toyota

"Aygo X Prologue" heißt das neuartige Kleinstwagen-Konzept des Toyota-Konzerns. Damit wollen die Japaner ein neues Zeitalter in diesem Segment einläuten. Mit einem markanten, selbstbewussten Crossover-Design und zahlreichen cleveren Lösungen verspricht Toyota den Kunden (Fahr-)Spaß.



Entwickelt im europäischen Toyota-Designzentrum ED2 in Nizza und den Home-Offices dieser Welt, wartet die Neuauflage mit einem in diesem Segment ungewohnt selbstbewussten Design auf, das gleichermaßen dynamisch und robust wirkt. "Mit dem Aygo X Prologue beweisen wir, dass auch ein kleines Auto über eine große und mutige Persönlichkeit verfügen kann", erklärt der stellvertretende Chefdesigner Ken Billes.



Die erhöhte Bodenfreiheit gestattet dem Aygo X Prologue Abenteuerreisen. In Verbindung mit großen Reifen genießt der Fahrer eine für diese Klasse ungewöhnlich hohe Sitzposition, die nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicht verbessert - auf und abseits befestigter Wege. Die in den Außenspiegel integrierte Action-Kamera sorgt dafür, dass nichts verpasst wird.



Die sechseckigen Rückleuchten am Heck sind derweil eine subtile Hommage an die grundlegende DNA des Aygo. Wie vorne findet sich auch hinten ein silbergrauer Unterfahrschutz, der hier Form und Funktion verbindet: Neben einer sportlich-robusten Optik ist auch ein Fahrradträger integriert, mit dem sich Drahtesel und E-Bike gleichermaßen transportieren lassen.



"Jeder verdient ein cooles Auto", sagt Ian Cartabiano, Präsident des ED2-Designzentrums. "Und wenn ich mir den Aygo X Prologue ansehe, hat das ED2-Team genau das erschaffen." Der Kleinstwagen sei ein mutiges Beispiel dafür, wie viel Persönlichkeit ein kleines Auto haben könne. Mit dem Prologue bringeToyota frische Würze in das A-Segment.