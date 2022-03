Neues Dreizack-SUV Maserati Grecale

Maserati präsentiert ein neues SUV namens Grecale. Die Italiener steigen mit dem Boliden in ein neues Segment zwischen Eleganz und Sportlichkeit ein. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat in Mailand eine erste Testfahrt mit der Ausstattungsvariante Grecale Modena mit einem 4-Zylinder-Motor und 243 kW/330 PS gestartet. Der Preis für dieses Modell beträgt ab 81.991 Euro, so Thomas Kern, Pressechef Maserati Deutschland und Österreich. Im zweiten Halbjahr 2022 ist die Markteinführung anberaumt.



Der Name Grecale bedeutet übersetzt "Nordostwind" im südlichen Mittelmeer. Das passt zu dem schönen Italiener, er ist schnell wie der Wind. Maserati Fans werden ihn lieben. Fahrzeuge nach Winden zu benennen hat bei der Marke eine lange Tradition. Sie begann 1963 mit dem legendären Mistral. Ihm folgten Ghibli, Bora, Merak und Khamsin. 2016 wurde das erste SUV von Maserati, der Levante, ebenfalls nach einem Wind benannt.



Der Grecale ist "Best in Class" hinsichtlich Platzangebot und Komfort, so der Hersteller. Drei verschiedene Versionen sind im Angebot: Grecale GT mit einem 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Motor mit einer Leistung von 221 kW/300 PS, in der Version Modena mit einem 4-Zylinder-Motor mit 243 kW/330 PS sowie in der leistungsstarken Version Trofeo mit einem V6-Motor mit 390 kW/530 PS. Die Modellreihe des Grecale wird mit der Version Full Electric ergänzt. Das erste vollelektrische SUV in der Geschichte von Maserati wird ein Jahr nach der Benzinversion auf den Markt kommen und verwendet eine 400-Volt-Technologie, so der Hersteller.



Die Frontpartie des neuen Modells ist der markanteste Bereich. Sie zeichnet sich durch einen niedrigen Kühler und einen imposanten, aber nie übertrieben wirkenden Grill aus, der das unverwechselbare Wesen eines Maserati unterstreicht.



Das Interieur des gefahrenen Maserati "Grecale Modena" ist hochwertig, erlesene Materialien wie Holz, Carbon und Leder schmeicheln den Insassen. Doch im Innenraum hat sich einiges verändert. Fast alle bisher bei Maserati üblichen Knöpfe wurden durch Drucktasten ersetzt. Zwei Zentraldisplays und ein Head-up-Display läuten die digitale Zukunft an Bord des Luxus-SUV ein. Die Maserati Traditions Kult Analog-Uhr oberhalb des Armaturenbretts wurde (leider) modernisiert, mit Computertechnik wurde auch hier experimentiert. Ob das eingefleischten Fans der Marke gefällt, wird sich zeigen.



Der typische Motorsound ist genauso an Bord wie ein schönes Klangerlebnis des Sonus faber Hightech-Audiosystems Premium (Serie) und High Premium (Option). Die laminierten Scheiben garantieren eine optimale Schallabsorption ohne Einbußen beim Klangerlebnis des Maserati Sounds.



Die Testfahrt mit dem Grecale Modena führt - wie soll es anders sein - durch Modena. Der Start/Stopp Knopf ist jetzt am Lenkrad angebracht, wir drücken den Automatik Drive-Schalter am Armaturenbrett (auch neu) und benötigen Fingerspitzengefühl, um nicht im genau daneben angebrachten Manuell-Modus zu starten. Diese Kombination ist etwas unglücklich, doch das ist Jammern auf höchstem Niveau. Erst einmal unterwegs, ist die Fahrt ein Genuss. Keinerlei Windgeräusche stören die Insassen, die Acht-Stufen-Automatik beschleunigt den 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 243 kW/330 PS bei 5.750 U/min in 5,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment liegt bei 450 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 240 km/h angegeben.



Der Italiener wurde vom Maserati Innovation Lab in Modena entwickelt und wird in Cassino gefertigt. Er wird als SUV mit großzügigen Abmessungen eine führende Rolle bei Maserati spielen. Das Platzangebot im Fond des Testwagens mit der Ausstattungsversion Modena ist mehr als üppig. Mit einem Kofferraumvolumen von 570 bis 1.625 Litern ist das neue SUV für die große Urlaubsreise gewappnet. Überhaupt ist reichlich Platz für fünf Passagiere an Bord.



Erstes Fazit: Maserati geht mit der Zeit, die Marke ist modern und innovativ. Doch trotzdem kommt das Luxusgefühl nicht zu kurz und die neidischen Blicke der Nachbarn sind sowieso unbezahlbar. Wer einen Maserati fährt, zeigt Klasse und Understatement. Immer etwas Besonderes sind sämtliche Modelle aus Modena.



Jutta Bernhard / mid



Technische Daten Maserati Grecale 2,0 "Modena":



- Länge / Breite / Höhe: 4.85 / 1.95 / 1.67 Meter



- Motor: Reihenvierzylinder Turbobenziner



- Hubraum: 2,0 Liter



- Leistung: 243 kW / 330 PS



- max. Drehmoment: 450 Nm



- Getriebe: Achtgang-Automatik



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 5,3 Sekunden



- Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h



- Preis: ab 81.991 Euro

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1