Neuer VW Amarok mit Matrixscheinwerfern

Die Nacht wird nicht gleich zum Tag gemacht, doch Nachtfahrten sollen künftig deutlich entspannter werden mit den ab sofort serienmäßigen LED-Scheinwerfern beim neuen VW Amarok. Optional und in den höheren Ausstattungen des Pick-ups gibt es zudem ein sogenanntes 'IQ.Light'. Dessen LED-Matrixscheinwerfer zeigen ebenfalls eine eindrückliche Lichtgrafik.



Albert Kirzinger, Leiter des Design-Teams bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: "Der neue Amarok wird mit seinen Hightech-Leuchten schon von Weitem als echter VW erkennbar sein und zugleich eine einzigartige Licht-Signatur zeigen."



Mehr als 830.000 Einheiten des Amarok wurden bislang in Europa, Südamerika, Südafrika und Ozeanien verkauft. Auf den Markt kommen wird der neue Amarok ab Ende 2022 in den ersten Ländern mit Doppelkabine und vier Türen (DoubleCab) sowie in einzelnen Märkten mit zweitüriger Einzelkabine (SingleCab).

