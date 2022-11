Neuer Trend Wohnmobil im Abonnement

Für alle, die keine Lust auf Dauerregen und Zwiebellook haben, gibt es zum Überwintern im sonnigen Süden jetzt die Lösung - ein Wohnmobil im Auto-Abo. Caravaning boomt, wie aktuelle Studien belegen. Vor allem Senioren sind inzwischen ganzjährig mit einem Reisemobil unterwegs.



Nicht wenige Angehörige der Generation 65plus entfliehen dem Winter. Sie zieht es in der kalten Jahreszeit in wärmere Klimazonen. Zudem ermöglichen neue, flexible Arbeitsmodelle immer mehr Menschen, buchstäblich von jedem Ort dieser Erde aus zu arbeiten.



ViveLaCar bietet ab sofort Wohnmobile von Marken-Vertragshändlern zur flexiblen Nutzung im Auto-Abo an. Das Angebot reicht vom Familien-Van mit Aufstelldach über Teilintegrierte bis hin zum vollausgestatteten Alkoven-Wohnmobil und wird sukzessive ausgebaut.



Kurt Schiffner vom Reisemobil-Anbieter Sonnleitner Automobile hat sich dazu entschieden, Wohnmobile über ViveLaCar anzubieten. "Mit ViveLaCar erschließen wir einen neuen Vertriebskanal im boomenden Segment des Caravaning-Markts."



Die Stuttgarter Auto-Abo-Spezialisten bieten Reisemobile zum monatlichen Alles-inklusive-Preis ohne Mindestlaufzeit bei nur drei Monaten Kündigungsfrist an. Er beinhaltet alle fixen Kosten bis aufs Tanken. Neben den Kosten für die Nutzung sind Kfz-Steuer und Vollkaskoversicherung mit 1.000 Euro Selbstbehalt im Schadenfall, Wartung und Verschleiß sowie saisongerechte Bereifung inkludiert.



Damit steht einem Roadtrip innerhalb der europäischen Ländergrenzen mit Schutzbrief der Zurich Versicherung nichts im Wege. Abonnenten haben die Wahl zwischen fünf Paketen mit monatlichen Laufleistungen von 800 bis 3.500 Kilometer. Wer weniger fährt, zahlt weniger. Das gebuchte Monatskilometerpaket kann monatlich gewechselt werden. Buchung und Vertragsverwaltung erfolgen dabei komplett online unter www.vivelacar.com. Für die Übergabe und Einweisung ist ein Besuch beim jeweiligen Markenvertragshändler notwendig.

