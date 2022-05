Neuer Toyota Hilux GR Sport bestellbar

Er ist inspiriert von den Erfolgen der Wüsten-Rennversion, der Hilux GR Sport. Im Sommer 2022 rollt er zu Preisen ab 60.035 Euro brutto in den Handel. Die Bestellbücher sind bereits geöffnet.



Der Geländewagen generiert aus 2,8-Litern Hubraum 150 kW/204 PS und entwickelt ein Drehmoment von 500 Nm. Der Hilux GR Sport ist ausschließlich als Doppelkabine erhältlich und behält die Ladefähigkeiten der Serienversion bei. 3,5 Tonnen Anhängelast (gebremst) und eine Tonne Zuladung unterstreichen seine Vielseitigkeit.



Das Hauptmerkmal der verbesserten Aufhängung ist die Einführung neuer Einrohr-Stoßdämpfer und neuer Vorderradfedern. Die Einrohr-Konstruktion ermöglicht einen größeren Kolbenbereich für bessere Dämpfungseigenschaften, mit schnellerem Ansprechen und besserer Wärmeableitung. Zugleich bleibt die Wirkung des Öls im Inneren auch bei hartem Einsatz erhalten. Die vorderen Schraubenfedern sind steifer abgestimmt und wie die neuen Dämpfer in rot lackiert, um den speziellen GR Charakter zu betonen.



Verglichen mit der Serienversion des Toyota Hilux ergeben diese Änderungen ein deutlich verbessertes Handling, ein leichteres Ansprechen der Lenkung, besseren Geradeauslauf, weniger Aufbaubewegungen und mehr Gefühl für den Grip der Hinterräder. Das neue Setup verbessert auch den Abrollkomfort deutlich, mit schnellerer Reaktion auf hochfrequente Vibrationen, stärkere Dämpfung und damit bessere Schlagabsorption und Kontrolle der Fahrzeugbewegungen.



Innen wie außen ist der Hilux GR Sport in das typisch sportliche GR-Design gekleidet. Das Frontdesign wird verstärkt durch die neuen, größeren Nebelscheinwerfer Einfassungen. Der schwarze Kühlergrill verfügt über ein besonderes Mesh-Design und einen markanten horizontalen Mittelstreifen mit dem klassischen Toyota Schriftzug anstelle des Markenemblems: eine Hommage an seinen Vorgänger aus den frühen 1980er Jahren. Die 17-Zoll-Alufelgen zeigen einen Kontrast von schwarz lackiert und blank bearbeitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1