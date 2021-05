Neuer Skoda Fabia knackt Vier-Meter-Marke

Groß ist er geworden, der Skoda Fabia. In seiner vierten Generation ist das Kleinwagen-Modell den Kinderschuhen entwachsen. Der Fabia basiert nun auf dem modularen Querbaukasten des Mutterkonzerns Volkswagen. Die neue Plattform ermöglicht einen größeren Innenraum.



Mit einer Länge von 4,11 Metern übertrifft der Skoda Fabia erstmals die Vier-Meter-Marke. Das zuvor bereits größte Kofferraumvolumen im Segment von 330 Litern steigt um weitere 50 auf 380 Liter. Zudem sind im neuen Fabia dank des MQB-A0 viele Assistenzsysteme an Bord, die bislang höheren Fahrzeugklassen vorbehalten waren. In Kombination mit der nochmals steiferen Karosserie soll der Kleinwagen eine ausgezeichnete aktive und passive Sicherheit bieten.



"Unser Einstiegsmodell wirkt dank der neuen Proportionen deutlich dynamischerund erwachsener", sagt Design-Chef Oliver Stefani. "Gleichzeitig steht der neue Fabia auf den ersten Blick für einen modernen Lifestyle." Die Essenz des Fabia habe man bewusst nicht verändert: Als typischer Skoda sei er ein funktionaler, praktischer Begleiter im Alltag.



Für den neuen Fabia sind drei Infotainmentsysteme verfügbar. Den Einstieg markiert das Radio Swing mit einem 6,5 Zoll großen Farbdisplay mit Multi-Touch-Funktion, digitalem DAB-Radioempfang und serienmäßig vier Lautsprechern vorn. Das Radio Bolero bietet eine Displaydiagonale von 8,0 Zoll, eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung und zwei zusätzliche Lautsprecher mit Surround-Funktion in den hinteren Türen. Über Wireless SmartLink und Android Auto oder Apple CarPlay lässt sich ein Smartphone kabellos einbinden.



Dazu gibt es Benzin-Motoren mit einem Leistungsspektrum von 65 bis 150 PS und, so ein Firmensprecher. Der Spitzenmotor, ein auch aus vielen VW-Modellen bekannter 1.5 TSI, ist serienmäßig an ein 7-Gang-DSG gekoppelt.



Die Produktion soll im Juni 2021 anlaufen, der Verkauf startet dann im September.

